В Кривом Роге мужчина подорвал гранатой знакомых

В результате взрыва пострадали четверо мужчин, их доставили в больницу. Виновник - задержан.

В Кривом Роге 44-летний мужчина бросил гранату в сторону знакомых, в результате чего были ранены четыре человека, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

"23 августа около 23:00 в Саксаганское отделение полиции поступило сообщение о взрыве на улице Скляра. Как выяснили правоохранители, во время конфликта 44-летний мужчина бросил гранату в сторону знакомых. В результате взрыва пострадали четыре человека. С взрывной травмой и осколочными ранениями они были доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

По этому факту возбуждено уголовное производство по статье покушение на умышленное убийство (по ч.2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115).

На данный момент мужчина задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее подобный случай произошел в Одесской области. Там во время распития алкоголя мужчина бросил в гостей гранату, три человека пострадали. Сам мужчина сбежал, но его поймали уже на следующий день.

Схожий случай произошел и на Прикарпатье - мужчина взорвал гранату во время застолья. В результате взрыва пострадавший получил многочисленные повреждения. Его госпитализировали.

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