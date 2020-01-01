Кабмин проведет конкурс на эскиз большого герба Украины

Парламент поручил правительству заняться вопросом большого государственного герба.

До сих пор Украина не имеет большого герба depositphotos.com

Верховная Рада поручила Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины. Соответствующее решение было принято на внеочередной сессии парламента во вторник 25 августа.

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“За“ проект постановления проголосовали 279 нардепов.

Документом предусмотрено “поручить Кабинету министров провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины и в определенные сроки создать организационный комитет“.

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Правительство должно разработать и утвердить соответствующие положения, а также решить вопрос финансового и материально-технического обеспечения организации и проведения конкурса; осуществить всестороннее общественное обсуждение эскиза большого Государственного Герба Украины и подать на рассмотрение Верховной Рады предложения установленные по результатам конкурса.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон об увеличении минимальной зарплаты. С 1 сентября “минималка“ будет поднята до 5 тысяч гривен в месяц.