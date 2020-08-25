Инженерка и социологиня: Кабмин разрешил феминитивы в документах

Теперь в кадровых документах допускаются женские варианты названия профессий.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины позволило в кадровых документах указывать профессии в феминитиве. Соответствующие изменения прописаны в приказе министерства “Об утверждении Изменения №9 к национальному классификатору ДК 003:2010“ от 18 августа, который во вторник, 25 августа появился на сайте министерства.

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“В КП (классификатор профессий – ред.) профессиональные названия работ приводятся в мужском роде, кроме названий, которые применяются исключительно в женском роде (экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея). По необходимости пользователя, при внесении записи о названии работы в кадровую документацию отдельного работника, профессиональные названия работ могут быть адаптированы для определения женского пола лица, выполняющего соответствующие работы“, – говорится в документе.

В качестве примера таких феминитивов, которые можно использовать в кадровой документации, авторы указа привели профессии инженер/инженерка, станочник/станочница, социолог/социологиня.

Напомним, больше года назад в Украине стали действовать новые правила украинского языка. Среди наиболее резонансных новаций были в том числе феминитивы – женские варианты названия профессий.