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Инженерка и социологиня: Кабмин разрешил феминитивы в документах

Комментариев: 5
Теперь в кадровых документах допускаются женские варианты названия профессий.
Инженерка - теперь допустимый вариант названия профессии
Инженерка - теперь допустимый вариант названия профессии
depositphotos.com

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины позволило в кадровых документах указывать профессии в феминитиве. Соответствующие изменения прописаны в приказе министерства “Об утверждении Изменения №9 к национальному классификатору ДК 003:2010“ от 18 августа, который во вторник, 25 августа появился на сайте министерства.

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“В КП (классификатор профессий – ред.) профессиональные названия работ приводятся в мужском роде, кроме названий, которые применяются исключительно в женском роде (экономка, нянька, горничная, сестра-хозяйка, швея). По необходимости пользователя, при внесении записи о названии работы в кадровую документацию отдельного работника, профессиональные названия работ могут быть адаптированы для определения женского пола лица, выполняющего соответствующие работы“, – говорится в документе.

В качестве примера таких феминитивов, которые можно использовать в кадровой документации, авторы указа привели профессии инженер/инженерка, станочник/станочница, социолог/социологиня.

Напомним, больше года назад в Украине стали действовать новые правила украинского языка. Среди наиболее резонансных новаций были в том числе феминитивы – женские варианты названия профессий.

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Теги: Минэкономики, Кабмин, феминизм
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Комментариев (5)
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ВосставшийИзБана    25.08.2020, 18:09
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Феминистки хотят устранить различия между полами. Как они допустили такой беспредел?
ВосставшийИзБана    25.08.2020, 18:08
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Он - курец, а она? Курка? Или курица?
asfd0    25.08.2020, 17:51
Оценка:  -21
asfd0
Ка в то советской песне - Докторки, инженерки а по прежнему - корабельные сосны ! ))))))
Мидди    25.08.2020, 17:49
Оценка:  +1
Мидди
Докторка,врачунья))))
Мидди    25.08.2020, 17:48
Оценка:  +1
Мидди
Докторка,врачунья)))))
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