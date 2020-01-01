Заболеваемость коронавирусом может снизиться к лету.

У COVID есть три сценария, Украину ждёт один из них – профессор УНИАН

У COVID-19 есть три сценария развития. И один из них ждёт Украину. К чему стоит готовиться, объяснила врач-инфекционист, профессор Ольга Голубовская. Её слова передаёт “Обозреватель“.

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По словам специалиста, медицинская система Украины находится в полуколлапсе. Наблюдается нехватка кислорода и проблемы с лекарствами. Зачастую больные сами вгоняют себя в тяжёлое состояние.

Голубовская называет три сценария развития событий с эпидемией в будущем. Первый – тяжёлая ситуация с коронавирусом продлится до весны. Сезон будет очень напряжённый, а COVID будет себя чувствовать “как рыба в воде“. Затем ситуация начнёт ослабляться, как это дело было летом. В следующем сезоне коронавирус уже не будет таким агрессивным, как на этот раз.

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Во втором прогнозе, по словам профессора, заболеваемость COVID не начнёт снижаться, а продолжит набирать обороты. Могут участиться повторные случаи заболеваемости. Что с этим делать – не знает никто, заявляет Голубовская.

Ну и самым благоприятным является третий сценарий. Так, в его рамках коронавирус за несколько лет полностью исчезнет. Подобный сценарий был с первым SARS.

“Бог его знает, как будет. Вирусы умнее нас, это мы живёт среди них и только наблюдаем, что они там придумали“, – заявила медик.

Ранее сообщалось, что в СНБО назвали области с наименьшей заболеваемостью COVID-19. Лидерами оказались Луганская и Кировоградская области.