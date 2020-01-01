В Хмельницком создателю фейкового горсовета плеснули в лицо зеленкой

Пострадал кандидат от ОПЗЖ, предприниматель Виктор Викарчук.

Возле мэрии в Хмельницком активисты и ветераны АТО напали на кандидата в депутаты от ОПЗЖ Виктора Викарчука. Между оппонентами возникла словесная перепалка, после чего политика облили зеленкой. Это произошло в тот момент, когда политик задал мэру города Александру Семчишину вопрос о легитимности органов местного самоуправления.

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Об этом сообщил местный блогер, член молодежного совета Василий Каминский. Он также выложил видео с места происшествия.

На кадрах видно, что лицо Викарчука полностью позеленело. Пострадавший достал носовой платок и пытался оттереть зеленку. В комментариях пользователи сети шутят, что кандидат стал похож на Шрека, некоторые сравнили его с фантомасом и аватаром.

Отметим, что Виктор Викарчук – предприниматель, владелец “СВ-Клуба”. Как политик, прославился одиозными заявлениями. В частности, он говорил, что коронавируса не существует и это всемирный заговор. Собирал антикарантинные митинги.

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Викарчук также подозревается в организации группы, которая пыталась создать фейковый горсовет для расшатывания ситуации. Он на собрании с другими участниками провозгласил появление псевдооргана, для которого выбрали главу и депутатов. Также члены липовой мэрии подписали документы и заявили о роспуске действующего горсовета.

В день, когда случился инцидент под мэрией, городской голова назвал Виктора Викарчука сепаратистом. Мэр пригрозил обратиться в МВД и СБУ относительно его действий, подрывающих государственную стабильность.

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