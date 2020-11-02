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Осталось 15,15 млрд: Казна правительства сократилась на 28,8%

Комментариев: 3
Госказначейство от части финансирует Пенсионный фонд.
Осталось 15,15 млрд: Казна правительства сократилась на 28,8%
Осталось 15,15 млрд: Казна правительства сократилась на 28,8%
depositphotos.com

Казна правительства продолжает сокращаться. За месяц остатки средств уменьшились на 28,8%. О том, сколько осталось денег, сообщили в Госказначействе.

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По данным ведомства, по состоянию на 1 ноября в казне правительства находится 15,15 млрд гривен. Если сравнить эту сумму с суммой, которая была зафиксирована 1 октября, то можно заметить уменьшение на 6,13 млрд гривен.

Примечательно, что 1 ноября 2019 года в казне правительства было 53,09 млрд. Максимальный рекорд – 75, 7 млрд.

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Стоит отметить, что Госказначейство занимается финансированием кассовых разрывов Пенсионного фонда. С начала 2020 года пенсионное ведомство увеличило долг перед Государственной казначейской службой на 16 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада рассмотрит бюджет на 2021 год в четверг, 5 ноября.

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Теги: деньги, казна, правительство, казначейство, гривна
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Комментариев (3)
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qwsdcvnm    02.11.2020, 20:05
Оценка:  0
qwsdcvnm
А где Дюпилет делся , он же такой "продвинутый" ? Что Вова сценарий успешной страны по сюжету Слуга народа, некатит ? Может девок в проституцию сдавать, в этом Украина успех имеет.
tamarakoren    02.11.2020, 19:33
Оценка:  -1
tamarakoren
"Напомним, ранее в профильном комитете ВР заявляли, что в Пенсионном фонде может не хватить средств для выплаты пенсий до конца года." (октябрь 20г.). Дотянули до ноября, хватит но частично. Рост задолженностей по з/п, тем же медикам! МВФ уехало. КСУ зеля трясёт. ЕС в а"уе. "Дефолт- это не страшно"?
Splash_in_water    02.11.2020, 18:11
Оценка:  +5
Splash_in_water
Никто в нешей стране так не воровал как ЗЕ слуги народа. Просто капец.
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