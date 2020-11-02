Осталось 15,15 млрд: Казна правительства сократилась на 28,8%

Госказначейство от части финансирует Пенсионный фонд.

Казна правительства продолжает сокращаться. За месяц остатки средств уменьшились на 28,8%. О том, сколько осталось денег, сообщили в Госказначействе.

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По данным ведомства, по состоянию на 1 ноября в казне правительства находится 15,15 млрд гривен. Если сравнить эту сумму с суммой, которая была зафиксирована 1 октября, то можно заметить уменьшение на 6,13 млрд гривен.

Примечательно, что 1 ноября 2019 года в казне правительства было 53,09 млрд. Максимальный рекорд – 75, 7 млрд.

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Стоит отметить, что Госказначейство занимается финансированием кассовых разрывов Пенсионного фонда. С начала 2020 года пенсионное ведомство увеличило долг перед Государственной казначейской службой на 16 млрд гривен.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада рассмотрит бюджет на 2021 год в четверг, 5 ноября.