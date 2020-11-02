Скандал с КСУ: Зеленский допустил роспуск Рады

Глава государства примет такое решение в случаев возникновения "реального политического конфликта".

Президент Владимир Зеленский допустил роспуск Верховной Рады, если народные депутаты откажутся увольнять судей Конституционного суда. Об этом он сказал в ходе программы Свобода слова на телеканале ICTV в понедельник, 2 ноября.

"Если будет так, что это будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а прежде всего у "слуг народа", потому что они шли и, честно говоря, они понимают, что... они же новые... потому что, все же, они благодаря мне стали депутатами и поддержке общества, голосованию народа... Но они должны понимать ответственность. Если мы пойдем вразрез, мы будем выходить из тупика даже таким путем (путем роспуска Рады – ред.)".

При этом Зеленский выразил желание, чтобы нынешний парламент продолжал работать, потому что Украине и так хватает "нестабильных вещей" – это и коронавирус, и конфликт на Донбассе, и экономика.

Ранее в понедельник Зеленский собрал на совещание нардепов из фракции Cлуга народа и обсудил с ними необходимость перезагрузки Конституционного суда.

Напомним, на прошлой неделе судьи КСУ на закрытом заседании признали неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, что вызвало огромный политический и общественный резонанс.

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