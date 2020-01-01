Зеленский назвал виновников кризиса с КСУ

Правоохранительные органы уже начали расследование в отношении этих людей, сообщил глава государства.

Президент Владимир Зеленский считает, что за скандальными решениями Конституционного суда стоят представители оппозиционных сил - партий Оппозиционная платформа - За жизнь и За майбутне. Об этом украинский лидер заявил в эфире телеканала ICTV в понедельник, 2 ноября.

"Сегодня работа КСУ - это ураган. Мое решение было ураганом, а не последствием. Уверен, что много людей за этим стоит - это представители ОПЗЖ и Майбах, то есть За майбутне", - отметил он.

По словам главы государства, правоохранительные органы уже начали расследование в отношении этих людей.

Напомним, 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства. Так, судьи отменили е-декларирование, полномочия Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции на полную проверку и мониторинг образа жизни чиновников, а также признали незаконной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

В связи с этим Владимир Зеленский принял участие в заседании фракции Cлуга народа, во время которого призвал депутатов поддержать его законопроект о досрочном прекращении полномочий действующего состава КСУ.

Если же парламент откажется увольнять судей Конституционного суда и наступит "политический коллапс и реальный политический конфликт", возможен роспуск нынешнего состава Верховной Рады, предупредил президент.

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