Украинский гипермаркет торгует на улице и выдает онлайн-заказы на кассе

СМИ заметили нарушения правил торговли во время локдауна в Эпицентре и показали фото.

Непродовольственным магазинам в связи с вступившим в силу локдауном с 8 января предписано закрыться. Однако некоторые торговые сети находят способы обойти запреты правительства. Так, например, СМИ заметили нарушения у гипермаркета Эпицентр.

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Подробнее о не совсем карантинных методах торговли торговой точки рассказала Страна, также за продажами в Эпицентре понаблюдал PavlovskyNews.

Прежде всего, сам факт того, что гипермаркет не закрылся, уже является нарушением. А магазины сети Эпицентр работали 8 января, как ни в чем не бывало. И это несмотря на то, что Кабмин разрешил торговать, если только ассортимент на 60 и более процентов состоит из продуктов питания.

В некоторых точках сети предупредили об ограничениях. Они состоят в том, что купить товар внутри нельзя, а только посмотреть на него и выбрать. Так, например, организовали работу Эпицентра в селе Петропавловская Борщаговка.

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Там можно, походив по залу, вернуться к одной из двух касс, установленных у входа на улице. Через них у сотрудников предлагается заказать интересующий товар. Но забрать нельзя, его доставят домой. Товары, не подпадающие под запрет локдауна, можно купить на месте.

В другом Эпицентре полным ходом обслуживают покупателей. Выбрать можно все – от шурупа до телевизора. Потом эти товары оформляют как онлайн-покупку и, по данным СМИ, выдают в специальном окошке тут же.

Все разрешенное можно купить, как обычно – просто оплатив на кассе. Остальное выбираешь в зале, складываешь в тележку, после чего через работников зала оформляешь как интернет-заказ. В пункте выдачи можно оплатить и сразу же забрать товар. Там уже собралась очередь из желающих с тележками, - рассказали очевидцы.

Таким же способом Эпицентр обходил ограничения в карантин выходного дня. Заказанный “онлайн” товар в зале выдавали в магазине через 15-20 минут.

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Как известно, многие товары с наступлением жесткого карантина можно заказать только посредством доставки. В сети показали, как супермаркеты 8 января “опечатали” секции с “запрещенными” к продаже вещами клейкими лентами. Под запретом оказались полки с моющими и чистящими средствами, колготками, или, например, кремом для бритья, посудой, лампочками, свечами.

Украинцы реагируют по-разному, кто с недоумением, кто с иронией. Так, некоторых расстроил запрет на продажу крема для обуви. “За что запретили ботинки чистить? Чем мы провинились, что обязаны в грязной обуви ходить?”, - пишут пользователи соцсетей.

Выбрать и заказать любой товар в некоторых торговых точках можно на месте t.me/pavlovskynews

Получить товар можно в пункте выдачи онлайн-заказа t.me/pavlovskynews

Незапрещенные продукты можно купить без проблем t.me/pavlovskynews

Эпицентр работает в локдаун t.me/pavlovskynews

Напомним, ранее мы сообщали, что МОЗ ждет всплеск COVID-19, несмотря на локдаун.

