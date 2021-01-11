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В G7 заявили о поддержке и стимуляции экономического развития Украины

Комментариев: 1
Страны продолжат работать с властями для проведения позитивных реформ.
В G7 заявили о поддержке и стимуляции экономического развития Украины
В G7 заявили о поддержке и стимуляции экономического развития Украины
EPA/UPG

В G7 (“Большой семерке“) заявили о поддержке и стимуляции экономического развития Украины. Сообщение группы послов опубликовано на странице ведомства в Twitter.

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В нем указано, что G7 продолжит работу с украинской властью, гражданским обществом и экспертами под председательством Великобритании. Последняя недавно возглавила группу послов по поддержке Украины в 2021 году. Запланированная работа будет нацелена на поддержку в проведении реформ, которые повлияют на экономическое развитие государства.

“Это предполагает улучшение инвестиционного климата, обеспечение равных возможностей развития, устранение коррупции и укрепление верховенства права и прозрачности“, – указанно в сообщении G7.

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Группа послов также обещает обнародовать полный список приоритетов в работе в январе.

Ранее сообщалось, что 12 января Майя Санду посетит Киев, из-за чего возможно перекрытие дорог на центральных улицах столицы. 

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Теги: G7, Большая семерка, Украина, поддержка, реформы, экономика, Великобриания
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Комментариев (1)
ffdbff    11.01.2021, 12:50
Оценка:  -23
ffdbff
поддержка и стимуляция экономического развития при полном отсутствии эконом. развития - такое возможно? А про продолжение позитивных реформ - это вообще цинизм высшей пробы, каких ещё реформ им не хватает для полного развала Украины как гос-ва с комиком во главе, разве что президента-сантехника.
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