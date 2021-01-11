Страны продолжат работать с властями для проведения позитивных реформ.

В G7 заявили о поддержке и стимуляции экономического развития Украины EPA/UPG

В G7 (“Большой семерке“) заявили о поддержке и стимуляции экономического развития Украины. Сообщение группы послов опубликовано на странице ведомства в Twitter.

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В нем указано, что G7 продолжит работу с украинской властью, гражданским обществом и экспертами под председательством Великобритании. Последняя недавно возглавила группу послов по поддержке Украины в 2021 году. Запланированная работа будет нацелена на поддержку в проведении реформ, которые повлияют на экономическое развитие государства.

“Это предполагает улучшение инвестиционного климата, обеспечение равных возможностей развития, устранение коррупции и укрепление верховенства права и прозрачности“, – указанно в сообщении G7.

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Группа послов также обещает обнародовать полный список приоритетов в работе в январе.

Ранее сообщалось, что 12 января Майя Санду посетит Киев, из-за чего возможно перекрытие дорог на центральных улицах столицы.