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На Буковине проходит три протеста: Люди против высоких тарифов на газ

Комментариев: 3
Местные жители требуют отмены повышенных цен на транспортировку и потребление голубого топлива.
На Буковине проходит три протеста: Люди против высоких тарифов на газ
На Буковине проходит три протеста: Люди против высоких тарифов на газ
Нацполиция Украины

В понедельник, 11 января, на Буковине проходит сразу три протеста. Люди выступают против высоких тарифов на газ. Подробности и фото с места событий передает пресс-служба Нацполиции.

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В сообщении указывается, что граждане устроили протест неподалеку от Черновицкого горсовета, возле стационарного поста в Хотинском районе, а также на центральной улице одного из сел в Кицманском районе.

“Люди требуют отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа“, – объяснили в Нацполиции.

Фото с места проведения протестов
Фото с места проведения протестов
Нацполиция Украины

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Указывается, что порядок на местах проведения протестов обеспечивают правоохранители. Они также следят за соблюдением карантинных ограничений. Движение транспорта возобновлено, пробок нет, как и нарушений, отмечается в сообщении.

Ранее против повышения тарифов на газ выступали жители Харьковской области

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Теги: тариф, протест, газ, Буковина, полиция
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Комментариев (3)
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Мефодя    11.01.2021, 13:40
Оценка:  -21
Мефодя
Наши"нерабы"так за 7 лет"пэрэмоги"и не поняли что нельзя мечтать о цивилизованной жизни в ЕС,при этом оплачивая услуги ЖКХ по африканским тарифам.Африканскими должны быть только доходы,а цены и тарифы должны быть европейскими.За это Майдан скакал!
ffdbff    11.01.2021, 13:54
Оценка:  -21
ffdbff
Майдан сделал Украину Африкой с европейскими ценами и тарифами, а украинцев белыми рабами. Порохоботы - вы где пропали все дружно, по перепивались там что ли кибервойска хреновы ? ))))
Vixerunt    11.01.2021, 14:40
Оценка:  +1
Vixerunt
что предлагаете ??? вернутся обратно в рф. Лучше уже пусть будет так чем рабство от мацквы.
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