Местные жители требуют отмены повышенных цен на транспортировку и потребление голубого топлива.

На Буковине проходит три протеста: Люди против высоких тарифов на газ Нацполиция Украины

В понедельник, 11 января, на Буковине проходит сразу три протеста. Люди выступают против высоких тарифов на газ. Подробности и фото с места событий передает пресс-служба Нацполиции.

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В сообщении указывается, что граждане устроили протест неподалеку от Черновицкого горсовета, возле стационарного поста в Хотинском районе, а также на центральной улице одного из сел в Кицманском районе.

“Люди требуют отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа“, – объяснили в Нацполиции.

Фото с места проведения протестов Нацполиция Украины

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Указывается, что порядок на местах проведения протестов обеспечивают правоохранители. Они также следят за соблюдением карантинных ограничений. Движение транспорта возобновлено, пробок нет, как и нарушений, отмечается в сообщении.

Ранее против повышения тарифов на газ выступали жители Харьковской области.