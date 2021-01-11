На Буковине проходит три протеста: Люди против высоких тарифов на газ
В понедельник, 11 января, на Буковине проходит сразу три протеста. Люди выступают против высоких тарифов на газ. Подробности и фото с места событий передает пресс-служба Нацполиции.
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В сообщении указывается, что граждане устроили протест неподалеку от Черновицкого горсовета, возле стационарного поста в Хотинском районе, а также на центральной улице одного из сел в Кицманском районе.
“Люди требуют отмены повышенных тарифов на поставку и потребление газа“, – объяснили в Нацполиции.
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Указывается, что порядок на местах проведения протестов обеспечивают правоохранители. Они также следят за соблюдением карантинных ограничений. Движение транспорта возобновлено, пробок нет, как и нарушений, отмечается в сообщении.
Ранее против повышения тарифов на газ выступали жители Харьковской области.