Заседание суда должно будет состояться 20 января.

Не явилось обвинение: Рассмотрение жалобы Микитася на арест перенесено Максим Микитась / Facebook

Рассмотрение жалобы бывшего главы “Укрбуда“ Максима Микитася на арест перенесено. Данное сообщение появилось на странице обвиняемого в Facebook.

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По имеющимся данным, апелляционный суд будет рассматривать апелляцию 20 января 2021 года. В сообщении указывается и причина переноса, согласно которой сторона обвинения не явилась.

Стоит отметить, что Шевченковский районный суд избрал Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в заказе похищения адвоката. Последнего похитили 8 декабря в Киеве. Считается, что группа лиц заставила адвоката написать расписку на $800 тыс.

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Сам Микитась в этот момент находился под домашним арестом, будучи фигурантом дела о махинациях с жильем для Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что по мнению депутата от “Слуги народа“, создавать военные суды в Украине будет сложно, дорого и долго.