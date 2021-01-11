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Не явилось обвинение: Рассмотрение жалобы Микитася на арест перенесено

Комментариев: 1
Заседание суда должно будет состояться 20 января.
Не явилось обвинение: Рассмотрение жалобы Микитася на арест перенесено
Не явилось обвинение: Рассмотрение жалобы Микитася на арест перенесено
Максим Микитась / Facebook

Рассмотрение жалобы бывшего главы “Укрбуда“ Максима Микитася на арест перенесено. Данное сообщение появилось на странице обвиняемого в Facebook.

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По имеющимся данным, апелляционный суд будет рассматривать апелляцию 20 января 2021 года. В сообщении указывается и причина переноса, согласно которой сторона обвинения не явилась.

Стоит отметить, что Шевченковский районный суд избрал Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей по подозрению в заказе похищения адвоката. Последнего похитили 8 декабря в Киеве. Считается, что группа лиц заставила адвоката написать расписку на $800 тыс.

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Сам Микитась в этот момент находился под домашним арестом, будучи фигурантом дела о махинациях с жильем для Нацгвардии.

Ранее сообщалось, что по мнению депутата от “Слуги народа“, создавать военные суды в Украине будет сложно, дорого и долго

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Теги: Максим Микитась, суд, апелляция, обвинение, арест
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Комментариев (1)
БЕЗУМЕЦ+    11.01.2021, 14:27
Оценка:  0
БЕЗУМЕЦ+
Во все века, все карательные органы в конце-концов работали на стряпании дела, которое в итоге окажется оправдательным для тех или иных представителей власти. Априори, это их основная задача, потому что они с одной "песочницы".
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