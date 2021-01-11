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МИД Украины жестко ответил президенту Чехии

Комментариев: 1
Дмитрий Кулеба написал язвительный комментарий в отношении лидера Чехии.
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
Фейсбук МОЗ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление президента Чехии Милоша Земана, который сравнил штурм Капитолия в США с украинской Революцией Достоинства.

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Ранее известный своими пророссийскими взглядами Земан в интервью чешским журналистам заявил, что ему не нравится украинский Майдан.

“Вообще я не люблю жестокие революции, поэтому, например, мне тоже не нравится Майдан. И теперь у американцев это есть прямо у них дома“, - прокомментировал он штурм Капитолия.

В ответ на это заявление Кулеба в язвительной манере написал в Twitter, что подобные сравнения некорректны.

Все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президента Чехии, но на самом деле ничего общего, - отметил он.

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Для справки. Вацлав Гавел – первый президент постсоциалистической Чехословакии. В социалистический период был правозащитником и диссидентом. В 1989 году был одним из лидеров Бархатной революции, в результате которой Чехословакия мирно перешла от социализма к рыночной экономике и демократическому строю.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа взяли штурмом здание Конгресса, чтобы не позволить депутатам утвердить Джо Байдена победителем президентских выборов. В результате штурма погибло четыре человека.

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Теги: Земан, Кулеба, президент, Чехия, МИД, США, Революция Достоинства
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Комментариев (1)
ffdbff    11.01.2021, 14:37
Оценка:  -20
ffdbff
штурм Капитолия.это не муйдан, это штурм Достоинства ! ))) Короче все, кто находится в здравом уме и при памяти - это люди с пророссийскими взглядами. Продолжай в том же духе сбесившийся нацик.
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