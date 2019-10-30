Президент Чехии признал Крым частью России

Милош Земан пригласил представителей небольшой крымскотатарской организации, лояльной Кремлю, заявив о признании Крыма частью РФ.

Президент Чехии Милош Земан пригласил на торжественный прием в Пражском граде представителей небольшого крымскотатарской организации, лояльной Кремлю, заявив о признании Крыма частью России. Об этом сообщает чешское издание Denik N.

Представитель маргинальной организации "Къырым бирлиги" Тамила Ниметуллаева посетила 28 октября торжественный прием в президентском дворце по случаю 101-й годовщины образования Чехословакии.

Эта организация, как отмечает издание, играет важную роль в пропагандистских СМИ РФ, выражая поддержку Москве в противовес меджлису крымскотатарского народа. В то же время она не признана в ЕС.

"ЕС и его лидеры никогда не встречались с этими псевдопредставителями крымских татар и не имели отношений с ними. Для ЕС законными представителями являются представители меджлиса и ряда других крымских организаций, которые сейчас действуют или представленные в Украине", - рассказал бывший пресаташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

Организация немедленно использовала свое участие в торжественном приеме у президента Чехии.

"Президент Чехии Милош Земан - европейский политик, который признал Республику Крым частью Российской Федерации. Чешская Республика-дружественное нашей стране государство. "Къырым бирлиги" очень ценит, что наша деятельность была замечена на международном уровне. Мы благодарим за ежегодные приглашения на День Рождения Чешской Республики", - говорится в сообщении организации в Facebook, добавлены также фотографии с мероприятия, в частности, изображения Ниметуллаевой с премьером Чехии Андреем Бабишем.

Тамила Ниметуллаева (слева) с премьер-министром Андреем Бабишем

У президента Чехии после неоднократных запросов не смогли объяснить, почему представители именно этой организации пригласили на празднование.

В то же время пресс-секретарь президента Йиржи Овчачек не стал отрицать утверждения о том, что Земан признал Крым частью России. "Люди имеют разные мнения. Я пережил 1980-е, когда нас заставляли иметь одно мнение. Я не хочу этого времени назад", - сказал Овчачек.

Министр иностранных дел Томаш Петршичек выступил против приглашения прокремлевских активистов: "Лично я, например, не приглашал бы таких лиц на официальное мероприятие, которое организует министерство иностранных дел". Он добавил, что в вопросе приглашений на прием в президентский дворец, как правило, консультации с внешнеполитическим ведомством не ведутся.

Издание также выяснило, что приглашение на мероприятие президента Чехии прокремлевской организации удалось получить через русинских активистов.

Ранее глава Чехии выступил за изменение Конституции Украины. Милош Земан убежден, что конфликт на Донбассе способно урегулировать изменение Конституции Украины в части децентрализации.

Также Милош Земан выступил против героизации лидера ОУН-УПА Степана Бандеры в Украине.

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