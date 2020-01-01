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На Донбассе погиб боец ВСУ: Украина обратилась в ОБСЕ

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Враг обстрелял позиции военных у Песков.
На Донбассе погиб боец ВСУ: Украина обратилась в ОБСЕ
ООС / Facebook - Иллюстрированное фото

В понедельник, 11 января, на Донбассе погиб боец ВСУ. Украина уже обратилась по этому поводу в ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ (Трехсторонней контактной группе).

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По имеющейся информации, инцидент произошел в районе 15:30. Военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны противника.

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Украинская сторона Совместного центра контроля и координации сразу же ввела “режим тишины“. Были направлены и требования о прекращении огня. Согласно имеющейся информации, Украина также направила ноту Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

“Украинская делегация выражает искренние соболезнования родным и близким военного, погибшего за Украину“, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский потребовал срочно решить вопрос с ценами на газ

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Теги: Донбасс, ОБСЕ, обстрел, смерть, ВСУ, военнослужащий
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