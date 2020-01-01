В Украине втрое больше выздоровевших от COVID, чем заболевших

Сложная ситуация остается в Киеве.

В Украине за прошедшие сутки, 11 января, подтвердили 5 116 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Выздоровели 15 951 человек.

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Больше всего новых случаев заражений в понедельник подтвердили в Киеве (+898), Полтавской (+520), Запорожской (+463), Одесской (+315) и Львовской (+312) областях. Меньше всего – в Черниговской (+7) и Луганской (+47) областях. Среди заболевших есть 131 ребенок и 309 медиков.

Украинские медики вчера провели 41 682 тестирования на коронавирус. Из них методом ПЦР – 23 873, методом ИФА – 17 809. Всего с начала пандемии провели 5 805 824 тестирований методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине зарегистрировали 1 124 430 случаев СOVID-19. Выздоровели 812 368 человек (15 951 – за минувшие сутки), а 20 019 – умерли (184 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 292 043 человека.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разъяснить общественности подробности ограничений на период жесткого карантина, который введен в Украине с 8 по 24 января.