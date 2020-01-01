Обучать будут экипажи патрульных катеров класса "Айленд".

Украинские моряки прибыли в США для спецподготовки Посольство Украины в США / Twitter

Украинские моряки прибыли в США для спецподготовки. Курс обучения пройдет в Балтиморе. Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

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В сообщении указывается, что американские коллеги будут обучать моряков патрульных катеров класса “Айленд“. Всего в США прибыло три украинских экипажа для прохождения курса, который продлится 10 недель.

В посольстве также отметили, что катера, которые США передаст Украине, будут уже второй партией. Это произойдет в рамках помощи в сфере безопасности и обороны.

Фото с места прибытия морякков Посольство Украины в США / Twitter

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Стоит отметить, что три патрульных катера класса “Айленд“ Украина получит в 2021 году. Все они будут оснащены вооружением.

Ранее сообщалось, что в ООС за сутки оккупанты 12 раз нарушили режим тишины, а также застрелили бойца.