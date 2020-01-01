Из-за санкций США “слуга” не сможет открыть гривневый счет, - Эксперт

Инвестиционный банкир прокомментировал ограничения Америки против Дубинского.

США объявили о введении персональных санкций в отношении ряда украинцев. В “санкционном списке” оказался “слуга народа” Александр Дубинский.

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Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал, чем грозят ограничения США украинскому нардепу, передают #Буквы.

По данным эксперта, американцы считают Дубинского “русским агентом”, который пытался повлиять на результаты выборов в США. Свое убеждение они закрепили посредством индивидуальных санкций.

Теперь Дубинский не сможет открыть даже гривневый счет в банке, в том числе и в Украине, - отметил Сергей Фурса.

Также специалист предполагает, что в Facebook из-за санкций могут удалить аккаунт “слуги”.

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Отметим, что США ввели ограничения против связанных физических и юрлиц с политиком Андреем Деркачом. Его обвиняют в попытке повлиять на выборы президента в Америке в 2020 году и называют “агентом, сотрудничающим с российскими спецслужбами”.

Дубинскому вменяют то, что он помогал Деркачу с вбросами. В частности, он заявлял о коррупционных связях кандидата в президенты Джо Байдена. Также Дубинский якобы рассылал письма с неправдивой информацией высокопоставленным чиновникам США.

Напомним, ранее мы писали, что на инаугурации Байдена Украину представит посол.

