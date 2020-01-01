Во Львове мужчина до смерти избил жену в присутствии троих детей
Во Львове мужчина до смерти избил жену. В этот момент в квартире присутствовали три ребенка. Теперь их отцу угрожает тюремное заключение на срок до 15 лет. Подробности сообщает пресс-служба Нацполиции.
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По имеющимся данным, инцидент произошел во вторник, 12 декабря. В 07:20 в полицию позвонил 31-летний мужчина, который заявил, что убил свою 30-летнюю жену.
Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что между супругами возникла бытовая ссора. В результате конфликта муж нанес женщине телесные повреждения, которые были не совместимые с жизнью. В этот момент дома находился шестимесячный младенец, а также еще двое детей двух и пяти лет.
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В сообщении указывается, что их мама скончалась еще до прибытия скорой помощи.
Полиция открыла уголовное производство по статье “Умышленное убийство“. Мужчине угрожает наказание в виде тюремного заключения на срок до 15 лет.
Ранее сообщалось, что под Варшавой поляк убил жену-украинку.