Украина восстановит поставки электроэнергии в Молдову, – Зеленский

Электричество также будет поставляться транзитом в Румынию, рассказал президент.

Украина восстановит поставки электроэнергии в Молдову, а также увеличит количество молдавского газа в украинских хранилищах. Об этом рассказал Владимир Зеленский после встречи с президентом Молдовы Майей Санду.

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По словам главы государства, существует большое количество наработок для углубления сотрудничества в сфере энергетики. Так, Молдова может увеличить количество газа, который хранится в подземных хранилищах Украины. Существует и проект транзита европейского газа через Молдову на украинские территории.

Зеленский добавил, что планируется восстановление поставок электроэнергии в Молдову, а также транзита электроэнергии из Украины в Румынию. Последний будет проходить по территории молдавского государства.

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Во время выступления президент отметил, что борьба с контрабандой на границах является очень важной сферой сотрудничества между двумя странами.

“…учитывая, в частности, и наше стремление в интеграции к совместному рынку с Европейским Союзом“, – отметил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что по итогам президентской встречи Зеленский и Санду сделали важное заявление.