Украина и Молдова усилят борьбу с контрабандой

Особое внимание обратят на приднестровский участок границы.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Молдовы Майя Санду во время сегодняшней встречи в Киеве отметили особую важность совместной борьбы с контрабандой на украинско-молдавской границе. Об этом сообщила пресс-служба Главы государства.

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В частности, стороны отметили особое значение совместной борьбы с контрабандой на приднестровском участке границы.

"Это действительно важная сфера сотрудничества, учитывая, особенно, наше стремление к интеграции в общий рынок с Евросоюзом", - сказал Зеленский.

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Кроме того, Зеленский и Санду определили приоритетными сферами для общего экономического развития энергетику, инфраструктуру и транзит. Так, рассматривается возможность строительства современной трассы, которая соединит Киев и Кишинев. Её можно будет проехать на автомобиле всего за пять часов.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что ценит поддержку Молдовой суверенитета и территориальной целостности Украины.