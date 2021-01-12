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Пандемия СOVID после начала вакцинации не закончится, - Степанов

Комментариев: 2
Министр призвал отказаться от иллюзий.
Максим Степанов
Максим Степанов
facebook.com/pg/moz.ukr/

Пандемия коронавируса в Украине не закончится после начала вакцинации. Такое заявление в интервью "Радио НВ" сделал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНН.

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По словам Степанова, для победы над пандемией коронавируса нужно создать коллективный иммунитет.

"С началом вакцинации пандемия не может закончиться, и не надо здесь иллюзий. Надо провакцинировать большое количество людей, чтобы у нас выработался коллективный иммунитет", - сказал министр.

Напомним, что Украина закупит 5 млн доз китайской вакцины Sinovac Biotech, которая предназначена для предотвращения заражения коронавирусом. Соответствующее соглашение уже заключено.

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Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 12 января 2021 года было подтверждено 1 124 430 случаев СOVID-19. Выздоровели 812 368 человек, а 20 019 – умерли. Продолжали болеть 292 043 человека.

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Теги: коронавирус, Украина, вакцинация, Максим Степанов, пандемия
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Комментариев (2)
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Жеральд    12.01.2021, 18:20
Оценка:  0
Жеральд
Наперед все знают...Как-то все это подозрительно
GOOD_666    12.01.2021, 18:05
Оценка:  -23
GOOD_666
Пандемия закончится после вакцинации степанова СOVIDОМ
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