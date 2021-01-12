Пандемия СOVID после начала вакцинации не закончится, - Степанов

Министр призвал отказаться от иллюзий.

Пандемия коронавируса в Украине не закончится после начала вакцинации. Такое заявление в интервью "Радио НВ" сделал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает УНН.

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По словам Степанова, для победы над пандемией коронавируса нужно создать коллективный иммунитет.

"С началом вакцинации пандемия не может закончиться, и не надо здесь иллюзий. Надо провакцинировать большое количество людей, чтобы у нас выработался коллективный иммунитет", - сказал министр.

Напомним, что Украина закупит 5 млн доз китайской вакцины Sinovac Biotech, которая предназначена для предотвращения заражения коронавирусом. Соответствующее соглашение уже заключено.

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Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 12 января 2021 года было подтверждено 1 124 430 случаев СOVID-19. Выздоровели 812 368 человек, а 20 019 – умерли. Продолжали болеть 292 043 человека.