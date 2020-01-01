В горсовете заявили об улучшении ситуации с COVID-19.

Отмена карантина: Депутаты Черновцов обратились к Зеленскому с просьбой Черновицкий горсовет / Facebook

Депутаты Черновцов обратились к президенту Владимиру Зеленскому и премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой отменить усиленный карантин и снизить цены на газ. Подробности заседания передает “Суспiльне“.

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Депутаты Черновицкого горсовета считают, что ситуация с коронавирусом в Украине улучшается. Количество COVID-пациентов сократилось втрое, если сравнивать цифры с декабрем.

Обращение к президенту по отмене усиленного карантина поддержали 30 депутатов из 31 присутствующего в зале.

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Стоит отметить, что политики обратились к властям и с просьбой пересмотреть тарифы на газ, а также на его транспортировку. В своем сообщении депутаты отметили, что новые цены “Черновцыгаза“ являются одними из самых высоких по всей стране. Обращение с газовым вопросом было поддержано единогласно.

Ранее сообщалось, что Денис Шмыгаль пообещал “справедливые цены“ на газ уже в ближайшее время. Власти получили несколько конструктивных предложений.