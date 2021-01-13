В среднем в Украине на 100 тыс населения проводят 90,1 тестирований.

Недостаточно COVID-тестов делают лишь в двух областях – Минздрав depositphotos.com

Недостаточное COVID-тестов делают лишь в двух областях страны. На это указывают данные, опубликованные Минздравом.

Читай также: С завтрашнего дня бизнесменов начнут штрафовать за клиентов без масок

Так, норма тестирований установлена на уровне в 48 на 100 тыс населения. Однако во Львовской и Закарпатской областях проводится 47,5 и 46,4 тестов соответственно. При этом, по Украине средний показатель держится на уровне в 90,1. Больше всего тестов проводят в Киеве – 256,1.

Согласно данным Минздрава, в государстве продолжает снижаться динамика заболеваемости коронавирусом, хотя показатели по-прежнему выше нормы. Так, заболеваемость находится на уровне 224,5 больных на 100 тыс населения, нормой является 40.

Актуальная статистика Минздрава Минздрав

Читай также: Степанов рассказал, в каком случае Украине вернут деньги за вакцину из Китая

Стоит отметить, что по состоянию на 13 января в Украине нет ни одной области, где больницы для COVID-пациентов заняты более чем на 50%. Средняя заполненность составляет 32,9%.

Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали, каким будет карантин после январского локдауна.