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Недостаточно COVID-тестов делают лишь в двух областях – Минздрав

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В среднем в Украине на 100 тыс населения проводят 90,1 тестирований.
Недостаточно COVID-тестов делают лишь в двух областях – Минздрав
Недостаточно COVID-тестов делают лишь в двух областях – Минздрав
depositphotos.com

Недостаточное COVID-тестов делают лишь в двух областях страны. На это указывают данные, опубликованные Минздравом.

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Так, норма тестирований установлена на уровне в 48 на 100 тыс населения. Однако во Львовской и Закарпатской областях проводится 47,5 и 46,4 тестов соответственно. При этом, по Украине средний показатель держится на уровне в 90,1. Больше всего тестов проводят в Киеве – 256,1.

Согласно данным Минздрава, в государстве продолжает снижаться динамика заболеваемости коронавирусом, хотя показатели по-прежнему выше нормы. Так, заболеваемость находится на уровне 224,5 больных на 100 тыс населения, нормой является 40.

Актуальная статистика Минздрава
Актуальная статистика Минздрава
Минздрав

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Стоит отметить, что по состоянию на 13 января в Украине нет ни одной области, где больницы для COVID-пациентов заняты более чем на 50%. Средняя заполненность составляет 32,9%.

Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали, каким будет карантин после январского локдауна

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Теги: коронавирус, COVID-19, тест, Украина, заболеваемость
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Комментариев (1)
Путин-Xyйло    13.01.2021, 12:32
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Вы главное верьте, мы Вам еще соврем...
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