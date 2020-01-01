Идет мороз: Украинцев попросили не выходить на улицу без необходимости

Ночью будет до -21 градуса мороза.

Синоптики попросили украинцев 15-16 января 2021 года не выходить на улицу без необходимости, так как ожидаются сильные морозы. Об этом в Facebook сообщил Укргидрометцентр.

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В частности, в ночь на 15 января температура воздуха опустится до -12-18 градусов, а днем – до -10-16 градусов. В северных регионах в ночь на 15 января температура воздуха опустится до -21 градусов.

Такая температура продержится и 16 января. Холодная погода сохранится до 17-18 января.

"Без необходимости не выходите на улицу", - попросили украинцев синоптики.

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Ранее сообщалось, что в ночь на 13 января практически все города Украины засыпало снегом. Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. В восточных, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской областях объявлено штормовое предупреждение.