Упал за селом: Под Николаевом полиция спасла замерзающего дедушку
Под Николаевом полиция спасла замерзающего 75-летнего дедушку, который упал на обочине дороги и получил травму. Подробности сообщила пресс-служба МВД Украины.
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13 января, в среду, около 08:00 правоохранителям поступило сообщение, что на обочине за селом Зайчевское лежит человек. На место прибыли два полицейских, который нашли пожилого мужчину. Он лежал в снегу и не мог самостоятельно встать.
Мужчина рассказал, что он споткнулся и упал. Он также жаловался на боли в ноге и бедре. Патрульные вызвали скорую помощь и обеспечили пострадавшего теплыми вещами, чтобы согреть его.
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В конечном итоге дедушку госпитализировали в больницу, где ему оказали квалифицированную медпомощь.
Ранее сообщалось, что подобная ситуация произошла под Харьковом. Мужчина шел через лес, упал и сломал ногу. Ему пришлось ждать врачей в снегу.