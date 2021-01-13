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Одна доза китайской COVID-вакцины обойдется украинцам в 504 грн

Комментариев: 1
Если курс не изменится, то цена препарата снизится.
Одна доза китайской COVID-вакцины обойдется украинцам в 504 грн
Одна доза китайской COVID-вакцины обойдется украинцам в 504 грн
EPA/UPG

Одна доза китайской COVID-вакцины CoronaVac компании Sinovac обойдется украинцам в 504 грн. Об этом во время брифинга заявил Валерий Печаев, занимающий должность главы наблюдательного совета группы фармацевтических компаний “Лекхим“.

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По словам Печаева, стоимость препарата от коронавируса будет одинаковой для всех покупателей. Однако в это же время она зависит от курса доллара.

“Чтобы не было перепродажи, для всех цена будет единственной – 504 грн“, – объяснил Печаев.

Если курс доллара не изменится, то цена на китайскую вакцину может даже снизиться, так как продажа будет совершаться в гривнах.

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Ранее сообщалось, что во время брифинга Валерий Печаев заявил, что общий объем фазы производства COVID-вакцины в Харькове составляет около 10 млн евро. Переговоры о покупке оборудования уже ведутся с рядом стран. 

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Теги: вакцина, коронавирус, COVID-19, Украина, цена
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Комментариев (1)
antonio111333    13.01.2021, 15:23
Оценка:  -17
antonio111333
в Эпицентре будут продавать ?
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