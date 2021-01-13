“Было бы полезно привлечь США к переговорам по Донбассу”, - Кулеба

Глава МИД добавил, что вовлечь Америку будет выгодно в любом формате.

Активная вовлеченность США в решение конфликта на Донбассе принесла бы большую пользу Украине.

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Такое мнение высказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию OBOZREVATEL

По словам министра, Америка поспособствует эффективным переговорам по деоккупации при любом формате ее участия в процессе. Кулеба считает, что США сможет позитивно повлиять на ход прекращения агрессии РФ в отношении Украины. Также есть планы привлечь к этому вопросу Британию.

Глава МИД добавил, что еще с 2014 года рассматривается возможность изменить формат “нормандских” встреч. Для этого необходимо, чтобы свое согласие на изменения дали все участники “нормандии”.

В каком именно формате будет происходить встреча — это вопрос дипломатии, — отметил Кулеба.

Министр также подчеркнул, что Украина постоянно работает над тем, чтобы провести “нормандскую” встречу на более высоком – президентском – уровне. По его словам, украинская сторона пытается добиться организации именно такого формата переговоров.

Франция и Германия уже выразили готовность к такому диалогу. При этом, по сведениям Кулебы, РФ пока тянет с ответом.

Россия сейчас ведет переговоры в таком стиле, чтобы эта встреча откладывалась, - заявил министр.

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Отметим, что накануне, 12 января в Берлине состоялась “нормандская” встреча на уровне политических советников. Представитель РФ Дмитрий Козак отметил, что участникам не удалось договориться ни по одному вопросу. Также в ОП подвели итоги встречи нормандских советников.



Напомним, ранее мы писали, что в МИД обещают упростить визовый режим с Великобританией.

