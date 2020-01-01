Кабмин утвердил минимальные зарплаты госслужащих

Размер оклада утвержден на 2021 год.

Сегодня, 13 января, Кабинет министров Украины утвердил минимальный размер оклада для госслужащих в 2021 году. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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В нынешнем году минимальный размер оклада украинских госслужащих должен быть меньше двух размеров прожиточного минимума для должностных лиц.

Постановление касается госорганов, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, районов в городах, городов областного значения.

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Согласно изменениям в постановление, специалист государственного органа должен получать не менее 8 200 гривен, а, например, глава Офиса президента – не менее 37 тыс. 800 гривен.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в 2021 году реальная средняя зарплата вырастет примерно на 13%. Предполагается, что это произойдет благодаря росту экономики и производительности труда.