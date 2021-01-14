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"Должны мириться": Кулеба анонсировал визит венгерского министра

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Приезд Петера Сийярто запланирован на конец января.
"Должны мириться": Кулеба анонсировал визит венгерского министра
"Должны мириться": Кулеба анонсировал визит венгерского министра
EPA/UPG

Глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал визит венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто в Украину. Руководители ведомств обсудят отношения между государствами. Слова Кулебы передает “Европейская правда“.

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По словам главы МИД, визит Сийярто в Киев запланирован на конец января. На встрече министры обсудят пути решения появившихся проблем на основе “принципа взаимного уважения“.

“Венгрия для нас важный партнер и близкий сосед. Соседи, бывает, ссорятся, но потом должны мириться, потому что остаются соседями“, – рассказал Кулеба.

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Согласно информации СМИ, речь идет не о заседании межправительственной комиссии, а о персональном визите Сийярто. Считается, что инициатором встречи была Венгрия, но приглашение посетить Киев исходило от украинской стороны.

Ранее сообщалось, что в МИД подтвердили гибель украинцев под Ростовом

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Теги: МИД, Венгрия, Киев, встреча, министр, Петер Сийярто
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