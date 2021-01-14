Хомчак рассказал правду о гибели морпехов под Зайцево

Трагедия произошла летом 2020 года.

Трое военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты, погибшие на Донбассе летом 2020 года, нарушили приказ и самовольно пошли в "серую зону". Этой трагедии можно было избежать. Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

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По его словам, командование ВСУ отдало приказ военнослужащим не заходить на территорию так называемой "серой зоны". Однако, четыре морских пехотинца нарушили приказ. Предполагается, что они самовольно пошли в разведку.

"Они нарушили все приказы, которые были", - сказал Хомчак.

Напомним, в июле 2020 года под Зайцево погибли морпехи Дмитрий Красногрудь, Ярослав Журавель и военный медик Николай Ильин. Раненого разведчика Журавля не смогли эвакуировать с поля боя, и он через несколько дней умер от потери крови.

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Ранее стало известно, что Сергей Журавель, отец погибшего Ярослава Журавля, подал генпрокурору иск против президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что для спасения его сына было сделано не всё возможное.