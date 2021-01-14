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Хомчак рассказал правду о гибели морпехов под Зайцево

Комментариев: 4
Трагедия произошла летом 2020 года.
Руслан Хомчак
Руслан Хомчак
armyinform.com.ua

Трое военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты, погибшие на Донбассе летом 2020 года, нарушили приказ и самовольно пошли в "серую зону". Этой трагедии можно было избежать. Об этом в интервью "Обозревателю" рассказал главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.

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По его словам, командование ВСУ отдало приказ военнослужащим не заходить на территорию так называемой "серой зоны". Однако, четыре морских пехотинца нарушили приказ. Предполагается, что они самовольно пошли в разведку.

"Они нарушили все приказы, которые были", - сказал Хомчак.

Напомним, в июле 2020 года под Зайцево погибли морпехи Дмитрий Красногрудь, Ярослав Журавель и военный медик Николай Ильин. Раненого разведчика Журавля не смогли эвакуировать с поля боя, и он через несколько дней умер от потери крови.

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Ранее стало известно, что Сергей Журавель, отец погибшего Ярослава Журавля, подал генпрокурору иск против президента Украины Владимира Зеленского. Он считает, что для спасения его сына было сделано не всё возможное.

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Теги: Хомчак, военнослужащие, Донбасс, гибель
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Комментариев (4)
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птицелов    14.01.2021, 14:12
Оценка:  +5
птицелов
тут міна прилетіла і здригнулася земля....
вже немає мос каля, немає мос каля!)
ЗовПрироды    14.01.2021, 14:11
Оценка:  +5
ЗовПрироды
БРЕХЛО ГЛАГОЛИТ БРЕХНЮ. Пораженец хренов.
Rangol    14.01.2021, 13:58
Оценка:  -23
Rangol
На траву легла роса густая, Полегли туманы широки. В эту ночь решили свидомиты перейти границу у реки.
mtommoup    14.01.2021, 13:34
Оценка:  -23
mtommoup
Они нарушили все приказы,которые были?Что выпили"для храбрости"не литр глодопойла на рыло,как обычно,а сразу два?
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