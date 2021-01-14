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Минимальная зарплата в Украине больше, чем в РФ и Беларуси – Кабмин

Комментариев: 2
В некоторых странах ставка не менялась с 2009 года.
Минимальная зарплата в Украине больше, чем в РФ и Беларуси – Кабмин
Минимальная зарплата в Украине больше, чем в РФ и Беларуси – Кабмин
Олег Немчинов / Facebook

Минимальная зарплата в Украине больше, чем в РФ и Беларуси. Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов, ссылаясь на исследование Picodi.com.

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По словам Немчинова, исследование показывает, как менялась минимальная заработная плата в 56 странах мира, в которых она установлена правительством. Авторы рассматривали реальные деньги, которые человек получает на руки, а именно суммы нетто.

В своем сообщении министр обращает внимание, что в ряд стран повышать минималку с января 2021 года отказались. Это США, Эстония, Армения и Азербайджан. Там ставка не менялась с 2009 года.

Украина заняла первое место по росту минимальной зарплаты среди всех 56 стран. С 1 января она выросла на 27%, если сравнивать с прошлогодним показателем.

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В это же время в Беларуси зарплата выросла на 6,7%, в Польше – на 9,8%, а в Германии – всего на 1,5%. Что касается РФ, то там граждане стали получать на 5,5% больше.

В денежном эквиваленте минимальная зарплата в Украине держится на уровне в 143 евро, в России – 123 евро, а в Беларуси – 112 евро.

Последнее место занимает Казахстан, причем уже второй год подряд, с зарплатой в 74 евро.

Ранее Олег Немчинов заявил, что украинцам снизят цены на газ только на время карантина

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Теги: зарплата, Кабмин, Россия, Беларусь, минималка
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Комментариев (2)
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Lyonya-Space    14.01.2021, 18:01
Оценка:  0
Lyonya-Space
Капец...
Бес повешается и методичкой протрёт свой пеньковый канат...
Как же так, вЯликая нарасия и в задах?...
Strv-003-3    14.01.2021, 17:59
Оценка:  -1
Strv-003-3
При теневой экономике в 70% можно какую угодно зарплату прописать - 70% будут получать все равно ниже .
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