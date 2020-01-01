Боевики на Донбассе продолжают обстреливать ВСУ

В ход идут гранатометы.

С начала текущих суток, 14 января, и по состоянию на 17:00 в районе проведения операции Объединенных сил боевики два раза открывали огонь в сторону позиций ВСУ, нарушив тем самым договоренности о режиме "тишины". Об этом в Facebook сообщил пресс-центр штаба ООС.

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В частности, возле Водяного пророссийские боевики обстреляли позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов. Недалеко от Марьинки противник открывал огонь из гранатомета и стрелкового оружия.

Про факты нарушения режима прекращения огня Украина сообщила представителям ОБСЕ. Во время обстрелов никто из украинских военнослужащих не пострадал. Боевых потерь нет.

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Ранее главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что трое военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты, погибшие на Донбассе летом 2020 года, нарушили приказ и самовольно пошли в "серую зону". Предполагается, что они без разрешения ушли в разведку.