Более 10 тысяч украинцев за сутки выздоровели от COVID

Сложная ситуация остается в Киеве.

В Украине за прошедшие сутки, 14 января, подтвердили 8 199 новых случаев COVID-19, сообщил в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов. Выздоровели 10 328 человек.

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Состояние 2 152 человек вызвало особое беспокойство врачей, поэтому их госпитализировали.

Больше всего новых случаев заражений в четверг подтвердили в Киеве (+896), Донецкой (+443), Запорожской (+629), Львовской (+525) и Николаевской (+489) областях. Меньше всего – в Кировоградской области (+78). Среди заболевших есть 236 детей и 315 медиков.

Украинские медики вчера провели 49 596 тестирований на коронавирус. Из них методом ПЦР – 30 225, методом ИФА – 19 371. Всего с начала пандемии провели 5 905 076 тестирование методом ПЦР.

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С начала пандемии в Украине зарегистрировали 1 146 963 случая СOVID-19. Выздоровели 847 391 человек (10 328 – за минувшие сутки), а 20 542 – умерли (166 – за минувшие сутки). Продолжают болеть 279 030 человек.

Напомним, что с 14 января в Украине предпринимателей начали штрафовать за прием клиентов (или пассажиров) без защитных масок или респираторов. Штраф - от 3 400 до 5 100 гривен.