В феврале Украина получит COVID-вакцину на 50 тысяч человек - Минздрав

Скорей всего, это будет партия вакцины Pfizer/BioNTech.

Уже в феврале в рамках инициативы COVAX Украина может получить мРНК-вакцину от коронавируса, которая нуждается в хранении при температуре от -20 до -80 градусов по Цельсию. Об этом в интервью “LB.ua“ заявил главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

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По его словам, 6 января Украина получила письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой подтвердить, что государство может принять мРНК-вакцину, поскольку COVAX готов уже в ближайшее время доставить нам 100 тыс. доз (достаточно на 50 тыс. человек).

Уже 8 января Украина отправила подтверждение готовности принять такую вакцину. Этим препаратом, скорей всего, будет продукт немецкой и американской компаний Pfizer/BioNTech.

Или Moderna, еще точно неизвестно. Но скорее Pfizer, поскольку COVAХ работает с вакцинами, у которых есть разрешение от ВОЗ на экстренное использование. А единственная мРНК-вакцина, получившая такое разрешение, это Pfizer, - отметил Ляшко.

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По его словам, после получения вакцины, тут же в феврале начнется первый этап вакцинации. Будут созданы 375 мобильных бригад, которые будут проводить прививки.

Уже 15 января у нас будет поименный список. Сейчас работаем с Национальной службой здоровья Украины и с Минфином, чтобы оплачивать каждый укол. Знаем предварительный тариф, знаем, как в электронной системе здравоохранения будет учитываться каждый вакцинированный, какая после этого будет оплата, какая дополнительная мотивация для бригады, - заверил Ляшко.

Напомним, ранее сообщалось, что в “Слуге народа“ объяснили отказ Украины от российской вакцины. Страна закупит западные вакцины от коронавируса.