Во Львове пьяный без прав растрощил три авто
Инцидент произошел во Львове на ул. Патона. Там пьяный за рулем устроил тройное ДТП.
Об этом сообщает Патрульная полиция во Львовской области.
Читай также: Во Львове отменили общегородское крещение из-за карантина
Уточняется, что 28-летний автомобилист на ВАЗ 21093 врезался в BMW 525. Последний после удара въехал в Audi Q5.
Полицейские остановили водителя и попросили предъявить документы. Однако прав у него не было. Как выяснилось, их забрали еще в 2018 году. Вместо удостоверения мужчина протянул копам паспорт.
Читай также: Во Львове упавший с высоты человек проломил крышу магазина
Было установлено, что водитель не соблюдал нужную дистанцию и допустил столкновение. Его проверили на алкоголь с помощью устройства Drager. Тест показал наличие у виновника ДТП 2,85 промилле спиртного в крови.
На водителя составили два админпротокола – за нарушение ПДД и за вождение в нетрезвом виде. Ему также запретили садиться за руль на три года.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве частный детектив торговал секретной информацией МВД.