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Во Львове пьяный без прав растрощил три авто

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Права у водителя забрали еще несколько лет назад.
Тест показал превышение нормы алкоголя в крови водителя
Тест показал превышение нормы алкоголя в крови водителя
facebook.com/lvivpolice

Инцидент произошел во Львове на ул. Патона. Там пьяный за рулем устроил тройное ДТП.

Об этом сообщает Патрульная полиция во Львовской области.

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Уточняется, что 28-летний автомобилист на ВАЗ 21093 врезался в BMW 525. Последний после удара въехал в Audi Q5.

Полицейские остановили водителя и попросили предъявить документы. Однако прав у него не было. Как выяснилось, их забрали еще в 2018 году. Вместо удостоверения мужчина протянул копам паспорт.

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Было установлено, что водитель не соблюдал нужную дистанцию и допустил столкновение. Его проверили на алкоголь с помощью устройства Drager. Тест показал наличие у виновника ДТП 2,85 промилле спиртного в крови.

На водителя составили два админпротокола – за нарушение ПДД и за вождение в нетрезвом виде. Ему также запретили садиться за руль на три года.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве частный детектив торговал секретной информацией МВД.

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Теги: протокол, авто, ДТП, авария, Львов, полиция, пьяный за рулем
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