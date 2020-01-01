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Возле Ровно горела баня: Показаны фото и видео

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Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет.
В Ровенской области потушили пожар в бане
В Ровенской области потушили пожар в бане
facebook.com/dsns.rivne

Пожар произошел в селе Белая Криница Ровенского района Ровенщины. Там загорелась баня.

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Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС в Ровенской области.

На место выехали дежурные отделения спасателей Ровно и местная пожарная команда из села. Было установлено, что горело частное хозяйство.

Огонь охватил двухэтажную кирпичную постройку, площадью 6х5 м. Для ликвидации были использованы огнетушительные средства.

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По данным спасателей, обошлось без жертв и пострадавших. Пламя повредило помещение бани, душевую кабину, а также облицовку стен в ванной комнате.

К ликвидации пожара привлекалось 11 спасателей и три единицы техники. Причины ЧП и размер ущерба устанавливаются.

Напомним, ранее мы писали, что на «Карпатнефтехиме» произошел большой пожар.

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Теги: Ровно, баня, ГСЧС, пожар, спасатели, фото, видео
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