Отменять ГИА или переводить в онлайн-формат не планируют.

В текущем учебном году госаттестацию (ГИА) для учащихся девятых классов проведут в письменном виде.

Об этом сообщила пресс-служба Минобразования.

Согласно приказу МОН №1262, в 2020-2021 учебном году ГИА для школьников, которые заканчивают получение базового среднего образования, будет организовано письменно, - сказано в разъяснении МОН.

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Добавлено, что по нормативам аттестацию выпускников допускается проводить в учебном учреждении или в виде внешнего независимого тестирования вне школьных стен. В этом году ГИА пройдет в школах.

Также в министерстве прокомментировали информацию о том, что девятиклассников освободят от итоговой аттестации, отметив, что это неправда. Также МОН опровергло сведения о том, якобы ГИА переведут в онлайн и то, что нынешняя госаттестация будет более сложной.

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По данным структуры, нормы останутся точно такие же, по которым проводилась аттестация в 2018/19 учебном году. Задания для ГИА будут утверждаться директором учебного учреждения.

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