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СБУ проверит пленных, которых боевики хотят "вернуть" Украине

Комментариев: 1
Боевики решили передать Украине женщин, пожилых и больных людей.
Обмен пленными
Обмен пленными
facebook.com/president.gov.ua

СБУ проверит лиц, которых так называемые "ДНР/ЛНР" в одностороннем порядке хотят передать Украине. Об этом в Facebook сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

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"Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные "органы" готовят к "возвращению". Их пропуск через линию разграничения, если он состоится, организуют лица, уполномоченные государственными органами Украины", - сказал Арестович.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что так называемые "ДНР/ЛНР" в одностороннем порядке якобы решили передать Украине пленных. Боевики вернут женщин, пожилых людей, а также страдающих тяжелыми заболеваниями, которые не воевали в составе ВСУ. 

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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Россия, которая является стороной конфликта, хочет таким образом уклониться от взятых на себя обязательств. 

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Теги: СБУ, боевики, пленные
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Комментариев (1)
xapi3mat    17.01.2021, 12:19
Оценка:  +5
xapi3mat
Дам тобi боже - що собi не гоже...
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