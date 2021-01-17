СБУ проверит пленных, которых боевики хотят "вернуть" Украине

Боевики решили передать Украине женщин, пожилых и больных людей.

СБУ проверит лиц, которых так называемые "ДНР/ЛНР" в одностороннем порядке хотят передать Украине. Об этом в Facebook сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович.

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"Спецслужбы Украины проведут проверку лиц, которых марионеточные "органы" готовят к "возвращению". Их пропуск через линию разграничения, если он состоится, организуют лица, уполномоченные государственными органами Украины", - сказал Арестович.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что так называемые "ДНР/ЛНР" в одностороннем порядке якобы решили передать Украине пленных. Боевики вернут женщин, пожилых людей, а также страдающих тяжелыми заболеваниями, которые не воевали в составе ВСУ.

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Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Россия, которая является стороной конфликта, хочет таким образом уклониться от взятых на себя обязательств.