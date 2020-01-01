Стала известна зарплата главы "Укрзализныци"

Жмак сказал, что свою зарплату он вносит в декларацию.

Зарплата главы "Укрзализныци" Владимира Жмака составляет 625 тыс. гривен в месяц. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24", сообщает Zaxid.net.

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Жмак уточнил, что свою зарплату он вносит в декларацию и её может увидеть любой человек.

При этом он заявил, что его зарплата значительно меньше, чем у его предшественника Евгения Кравцова. У Кравцова ежемесячный оклад составлял 812 тыс. гривен.

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Во время обсуждения контракта со Жмаком, ему сказали, что высокая заработная плата предыдущего руководителя вызвала большой общественный резонанс. Поэтому он должен "согласиться на меньшую зарплату".

Ранее стало известно, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в декабре 2020 года заработала 122,2 тыс. гривен. Это с учетом надбавок и премий.