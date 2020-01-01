У берегов Турции затонул сухогруз украинской компании, - СМИ

Спасатели ищут 15 моряков.

Сухогруз “Арвин“, который сегодня, 17 января, затонул у берегов Турции, принадлежал украинской компании, но ходил под флагом Палау. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

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По данным российских СМИ, владельцем затонувшего судна является украинская компания “Arvin Shipping LTD“. Но официально эта информация пока не подтверждена.

Сухогруз затонул у побережья района Инкуму западно-черноморской провинции Бартын. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти шестерых членов команды, найдены тела двух погибших. Остальные моряки (15 человек), как полагают, находятся в трех шлюпках на море.

В спасательной операции участвуют катера береговой охраны и фрегат ВМС Турции. Плохая погода мешает поискам.

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Вначале сообщалось, что сухогруз “Арвин“ ходил под флагом РФ. Теперь утверждается, что под флагом Палау, но на его борту было два россиянина.

Ранее стало известно, что НАТО усилит присутствие в Черноморском регионе. В Альянсе заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии и Украины.