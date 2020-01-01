В хостеле Одессы повесилась девушка. 18+

В одном из одесских хостелов, расположенном в центре города, обнаружена повешенная девушка.

В центре Одессы в одном из хостелов нашли тело повешенной девушки. Об этом сообщает Телеграм-канал Одесса INFO.

"По данным с камер наблюдения, одна из жительниц хостела около трех ночи вышла в санузел и не вернулась", - говорится в сообщении.

Сообщается, что девушка повесилась на стенке душевой кабины. Утром тело обнаружила уборщица.

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Фото: Телеграм-канал Одесса INFO

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