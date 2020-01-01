В хостеле Одессы повесилась девушка. 18+
В одном из одесских хостелов, расположенном в центре города, обнаружена повешенная девушка.
В центре Одессы в одном из хостелов нашли тело повешенной девушки. Об этом сообщает Телеграм-канал Одесса INFO.
"По данным с камер наблюдения, одна из жительниц хостела около трех ночи вышла в санузел и не вернулась", - говорится в сообщении.
Сообщается, что девушка повесилась на стенке душевой кабины. Утром тело обнаружила уборщица.
Фото 18+
Ранее сообщалось, что в Киеве выпрыгнувший из окна мужчина принял патрульных за ангелов.
Также, в Одессе на улице Бочарова мужчина выпал с восьмого этажа на лестницу, ведущую в подвал.
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