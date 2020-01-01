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В хостеле Одессы повесилась девушка. 18+

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В одном из одесских хостелов, расположенном в центре города, обнаружена повешенная девушка.
В Одессе нашли повешенной девушку
В Одессе нашли повешенной девушку
Телеграм-канал Одесса INFO

В центре Одессы в одном из хостелов нашли тело повешенной девушки. Об этом сообщает Телеграм-канал Одесса INFO.

"По данным с камер наблюдения, одна из жительниц хостела около трех ночи вышла в санузел и не вернулась", - говорится в сообщении.

Сообщается, что девушка повесилась на стенке душевой кабины. Утром тело обнаружила уборщица.

Фото 18+

Фото: Телеграм-канал Одесса INFO
 

Ранее сообщалось, что в Киеве выпрыгнувший из окна мужчина принял патрульных за ангелов.

Также, в Одессе на улице Бочарова мужчина выпал с восьмого этажа на лестницу, ведущую в подвал. 

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Теги: самоубийство, Одесса, фото, девушка, суицид, повешение
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Источник: korrespondent.net

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