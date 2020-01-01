Турция возобновила поиски украинских моряков с затонувшего сухогруза

Сухогруз "Арвин" раскололся на две части.

Турция сегодня утром, 18 января, возобновила поисково-спасательную операцию у побережья провинции Бартын в районе аварии сухогруза "Арвин", среди экипажа которого есть 10 украинцев. Об этом сообщают турецкие газеты.

Читай также: В Крыму рекордное число погибших дельфинов

Сейчас ищут пятерых моряков с сухогруза "Арвин". В спасательной операции участвуют катера береговой охраны, фрегат ВМС Турции, а также вертолеты. Плохая погода затрудняет поиски.

Сухогруз "Арвин" под флагом Палау, который шел из Грузии в Болгарию, затонул днем 17 января в нескольких сотнях метров от побережья Турции. Экипаж состоял из 10 граждан Украины и 2 иностранцев.

Читай также: Найдена подлодка "потерянного флота Гитлера"

Уже удалось спасти 6 моряков. Они сейчас находятся в турецких больницах. Как минимум двое моряков погибли. Их тела из-за плохих погодных условий пока не смогли достать из воды.

Ранее турецкое информационное агентство DHA опубликовало имена украинских моряков, которые находились на борту "Арвина".