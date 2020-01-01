Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Глава ОБСЕ посетит Украину: Что будут обсуждать

Комментариев: 0
Запланированы переговоры с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.
Глава ОБСЕ посетит Украину: Что будут обсуждать
Глава ОБСЕ посетит Украину: Что будут обсуждать
depositphotos.com

Действующая глава ОБСЕ, а также министр иностранных дел Швеции, Анн Линде посетит Украину. Визит запланирован на 19-20 января. В МИД объяснили, какие темы будут обсуждаться на встрече.

Читай также: Стала известна дата саммита “Крымской платформы“

В сообщении указывается, что Украина станет первым государством, которое Линде посетит в качестве председателя ОБСЕ. Это указывает на приоритетное значение страны в повестке организации на 2021 год. В рамках визита Линде встретится с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Политики будут обсуждать тему мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией, деятельность ОБСЕ, а также ситуацию на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Читай также: Задержание Навального в РФ: Как отреагировали США и Европа

Кроме того, Кулеба и Линде поговорят на темы, касающиеся отношений Украины и Швеции. Актуальным будет и вопрос увеличения объемов инвестиций и торговли, а также помощи со стороны Швеции в международных организациях.

В МИД отметили, что глава ОБСЕ планирует посетить зону ООС, чтобы ознакомиться с работой ее ведомства на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Украина подпишет с Венгрией “джентельменское соглашение“.

Поделись:
Теги: Украина, ОБСЕ, Швеция, МИД, Крым, Донбасс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь