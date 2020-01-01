Глава ОБСЕ посетит Украину: Что будут обсуждать

Запланированы переговоры с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.

Действующая глава ОБСЕ, а также министр иностранных дел Швеции, Анн Линде посетит Украину. Визит запланирован на 19-20 января. В МИД объяснили, какие темы будут обсуждаться на встрече.

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В сообщении указывается, что Украина станет первым государством, которое Линде посетит в качестве председателя ОБСЕ. Это указывает на приоритетное значение страны в повестке организации на 2021 год. В рамках визита Линде встретится с главой МИД Дмитрием Кулебой.

Политики будут обсуждать тему мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией, деятельность ОБСЕ, а также ситуацию на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

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Кроме того, Кулеба и Линде поговорят на темы, касающиеся отношений Украины и Швеции. Актуальным будет и вопрос увеличения объемов инвестиций и торговли, а также помощи со стороны Швеции в международных организациях.

В МИД отметили, что глава ОБСЕ планирует посетить зону ООС, чтобы ознакомиться с работой ее ведомства на Донбассе.

Ранее сообщалось, что Украина подпишет с Венгрией “джентельменское соглашение“.