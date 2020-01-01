Должны думать о людях: Зеленский высказался о COVID-вакцинации

Вакцинация стала вызовом для всего мира, заявил президент.

Владимир Зеленский высказался о COVID-вакцинации в Украине. Глава государства уверен, что в первую очередь необходимо думать о людях. Об этом он сообщил на традиционном селекторном совещании. Подробности передает Офис президента.

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На совещании Владимир Зеленский отметил, что к началу вакцинации правительство должно быть готово, причем во всех вопросах.

“Первыми должны быть вакцинированы медработники, военные, люди пожилого возраста, так как они – в основной группе риска“, – заявил президент.

Он напомнил, что Минздрав готовится подписать несколько первых контрактов на поставку COVID-препаратов. Люди должны четко знать, когда в Украине начнется процесс вакцинации населения, а также как она будет проходить.

“Вакцинация – это вызов для всего мира, и везде, в каждой стране правительства встречаются с новыми вызовами Мы должны в первую очередь думать о людях“, – подчеркнул Зеленский.

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Стоит отметить, что во время совещания правоохранители рассказали, что по фактам нарушения карантинных правил было закрыто более 60 торговых центров и 40 клубов.

Денис Шмыгаль отметил, что за неделю в стране сделали 182 437 тестов, а на позапрошлой неделе – 160 тыс. Также в Украине снова наблюдается недельный рост заболеваемости. На прошлой неделе зафиксировали более 44 тыс COVID-случаев, на позапрошлой – 41 тыс.

Ранее сообщалось, что Зеленский прокомментировал снижение цены на газ в Украине.