В полиции сообщили о пострадавших.

Под Харьковом столкнулись легковушка и автобус с пассажирами Нацполиция / Telegram

Под Харьковом произошло ДТП, в рамках которого столкнулись легковушка и автобус с пассажирами. Две девушки получили травмы. Подробности передает пресс-служба Нацполиции.

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По данным ведомства, авария произошла в понедельник, 18 января, неподалеку от поселка Новый Коротыч. В первой половине дня правоохранители получили сообщение, что на трассе столкнулся автомобиль Citroen и автобус.

Известно, что никто из пассажиров маршрутки не пострадал. 8 человек пересели в другой автобус. Что касается машины, то травмы получили две девушки 24 и 28 лет. Их доставили в харьковскую больницу.

Фото с места ДТП Нацполиция / Telegram

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В данный момент решается вопрос о квалификации события. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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