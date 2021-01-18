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На Одесчине коп попался на взятке и пытался сбежать

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Полицейский требовал денег у подозреваемого в изготовлениии наркотических препаратов.
Сотрудника полиции задержали
Сотрудника полиции задержали
facebook.com/sbu.odessa

На Одесчине задержали оперуполномоченного райотдела, который намеревался получить взятку.

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Об этом сообщил пресс-центр СБУ в Одесской области.

Уточняется, что полицейский требовал денег у мужчины, которого подозревали в выращивании наркотических растений. Ранее у него проводились обыски, было изъято оборудование. А коп за 3 тыс. долларов обещал вернуть оборудование и добиться для обвиняемого более мягкого наказания.

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Полицейского застукали на горячем – во время получения неправомерной выгоды. Его пытались задержать сразу же, но он вырвался и сбежал на своем авто.

Вскоре правоохранителя разыскали и взяли под стражу. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.

Оперативник попался на горячем
Оперативник попался на горячем
facebook.com/sbu.odessa

Правоохранитель требовал взятку в размере 3 тыс. дол.
Правоохранитель требовал взятку в размере 3 тыс. дол.
facebook.com/sbu.odessa

Напомним, ранее мы писали, что ГБР поймало на взятке главу казенного предприятия.

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Теги: СБУ, выгода, взятка, полицейский, Одесская область, задержание, фото
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Комментариев (1)
GOOD_666    18.01.2021, 15:46
Оценка:  -21
GOOD_666
МУСОРА ЛЮДИ ?
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