На Одесчине коп попался на взятке и пытался сбежать
На Одесчине задержали оперуполномоченного райотдела, который намеревался получить взятку.
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Об этом сообщил пресс-центр СБУ в Одесской области.
Уточняется, что полицейский требовал денег у мужчины, которого подозревали в выращивании наркотических растений. Ранее у него проводились обыски, было изъято оборудование. А коп за 3 тыс. долларов обещал вернуть оборудование и добиться для обвиняемого более мягкого наказания.
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Полицейского застукали на горячем – во время получения неправомерной выгоды. Его пытались задержать сразу же, но он вырвался и сбежал на своем авто.
Вскоре правоохранителя разыскали и взяли под стражу. Ему сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды.
Напомним, ранее мы писали, что ГБР поймало на взятке главу казенного предприятия.