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Украина не покупает в России ПЦР-тесты, - Минздрав

Комментариев: 2
Такие тесты покупают в 12 странах, РФ среди них нет.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Украина не покупает в России ПЦР-тесты для выявления коронавируса. Такое заявление сегодня на брифинге сделал министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, Министерство здравоохранения Украины покупает соответствующие тесты в 12 странах. Это Китай, США, Южная Корея, Канада, Сингапур. Из европейских стран - Польша, Германия, Великобритания, Франция, Австрия, Чехия, а также Турция.

Министр отметил, что сейчас большую часть ПЦР-тестов покупают по государственному заказу у украинской компании "Украинские генетические технологии". У нее же берут тесты и частные лаборатории.

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В частных лабораториях может быть менее 0,6% ПЦР-тестов российского производства, так как три юридических лица, которые зарегистрированы в РФ, осуществляют свою деятельность через украинских поставщиков.

Между тем, с начала пандемии в Украине по состоянию на утро 19 января 2021 года было подтверждено 1 167 655 случаев СOVID-19. Выздоровели 886 248 человек, а 21 046 – умерли.

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Теги: Украина, Россия, ПЦР-тест, коронавирус, коронавирурс
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Комментариев (2)
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trexxoll    19.01.2021, 11:49
Оценка:  -22
trexxoll
Украина не покупает в России ПЦР-тесты,она покупает российские ПЦР-тесты у 12 стран втридорога-Минетздрав.
haarp    19.01.2021, 11:36
Оценка:  -21
haarp
Ну это типа , газ из Словакии , уголь из ЮАР , фирм прокладок можно где угодно понаделать , хотя и без дураков всем известно что 90% ПЦР тестов из РФ , а так же реагенты оттуда же , об этом только ленивый по УкрСМИ не говорит.
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