Полиция проверяет, был ли это несчастный случай, или убийство.

На Черниговщине 2-летний мальчик застрял в диване и задохнулся. На теле ребенка были также найдены повреждения, которые могут быть от удара. Подробности о трагедии сообщила пресс-секретарь полиции области Юлия Ковтун. Ее слова предает “ТСН“.

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По данным правоохранителей, инцидент произошел в частном доме на Нежинщине. Информация о смерти мальчика поступила в понедельник, 18 января, около 17:00. Было открыто уголовное производство по статье “убийство“.

Дело в том, что труп 2-летнего мальчика нашла его мать и ее сожитель. Ребенок был зажат в диване. Считается, что он залез туда, но не смог выбраться самостоятельно. В результате, будучи зажатым, малыш скончался от асфиксии.

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Юлия Ковтун рассказала, что на теле мальчика были найдены повреждения, которые могли появиться от удара. Однако пока рано говорить, была ли смерть насильственной, или же она является несчастным случаем. Полиция пока проводит проверку.

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