Пожар в доме многодетной семьи: Погибла 2-летняя девочка

Матери удалось спасти двоих сыновей и 5-месячного младенца.

В Одесской области в доме многодетной семьи произошел пожар, в результате которого погибла 2-летняя девочка. Подробности о трагедии передает пресс-служба Нацполиции.

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По данным ведомства, в момент возгорания в доме находились 4 маленьких ребенка и их 23-летняя мама. 28-летний глава семейства в тот день помогал родственнику по хозяйству.

В момент происшествия мать с детьми спали. Девушка проснулась, когда в доме было много дыма, от удушья. Она успела взять на руки 5-месячного младенца, а также разбудить сыновей 4 и 6 лет. Мать вышла на улицу с детьми, не отыскав свою 2-летнюю дочь.

Фото с места происшествия Нацполиция

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Отец попытался прорваться в дом, чтобы забрать девочку, но из-за огня и угарного дыма не смог этого сделать. Труп ребенка нашли спасатели, когда тушили пожар.

По предварительным данным, дом загорелся из-за печного отопления, которое было неисправно. Считается, что огонь начал распространяться с чердака.

Ранее сообщалось, что на Черниговщине 2-летний мальчик застрял в диване и задохнулся.